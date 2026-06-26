Жителей Черноморского побережья предупредили о смерчах

Ближайшей ночью и днем 27 июня на федеральной территории «Сириус» ожидаются обильные осадки. Об этом написал в Telegram-канале глава ФТ Дмитрий Плишкин.

Он предупредил, что в районе прогнозируются ливни с грозой, на море могут возникнуть смерчи.

«На реках возрастает риск резкого подъема уровня воды с превышением неблагоприятных отметок», — добавил Плишкин.

Глава «Сириуса» призвал жителей и гостей ФТ не гулять у моря, убрать машины подальше от шатких конструкций и воздержаться от поездок на личных автомобилях. При необходимости можно обратиться в экстренные службы по номерам 8(988)500-33-22 и 8(988)385-91-32 .

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередач. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

Ранее кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой из-за жары.