Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Жителей Черноморского побережья предупредили о смерчах

Глава ФТ «Сириус» Плишкин: на Черном море ожидаются ливни с грозой
Официальный сайт федеральной территории «Сириус»

Ближайшей ночью и днем 27 июня на федеральной территории «Сириус» ожидаются обильные осадки. Об этом написал в Telegram-канале глава ФТ Дмитрий Плишкин.

Он предупредил, что в районе прогнозируются ливни с грозой, на море могут возникнуть смерчи.

«На реках возрастает риск резкого подъема уровня воды с превышением неблагоприятных отметок», — добавил Плишкин.

Глава «Сириуса» призвал жителей и гостей ФТ не гулять у моря, убрать машины подальше от шатких конструкций и воздержаться от поездок на личных автомобилях. При необходимости можно обратиться в экстренные службы по номерам 8(988)500-33-22 и 8(988)385-91-32.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередач. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

Ранее кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой из-за жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!