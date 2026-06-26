НR-эксперт оценила заявление Котякова о востребованности граждан 40-45 лет на рынке труда

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова о востребованности граждан РФ 40-45 лет на рынке труда.

Она отметила, что раньше сорокалетние были одной из самых «невидимых» работодателями групп из-за возрастных стереотипов, однако сейчас это не так.

«На мой взгляд, это одна из лучших категорий сотрудников. У них накоплен жизненный, психологический опыт, есть баланс опыта и энергии, сформированы профессиональные компетенции», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что многие люди ближе к сорока годам становятся родителями, а это дополнительный стимул к заработку.

Как заявил Котяков, россияне в возрасте 40-45 лет в настоящее время являются одной из самых востребованных возрастных категорий на рынке труда.

Он отметил, что на ярмарках вакансий люди этого возраста могут узнать, где будут востребованы, и при необходимости пройти бесплатное переобучение.

Ранее россиянам назвали один из самых востребованных навыков будущего.