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Общество

Минтруд назвал самых востребованных работников в России

Котяков: на рынке труда востребованы россияне в возрасте 40-45 лет
Shutterstock/shisu_ka

Россияне в возрасте 40-45 лет в настоящее время являются одной из самых востребованных возрастных категорий на рынке труда. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

Все дело в демографии, пояснил министр на всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

«Почему мы говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству», — сказал он.

Как отметил Котяков, на ярмарках вакансий люди этого возраста могут узнать, где будут востребованы, и при необходимости пройти бесплатное переобучение.

В свою очередь директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко назвала одно из самых востребованных качеств на рынке труда в РФ. Речь идет об умении эффективно работать с искусственным интеллектом, в том числе писать качественные запросы для нейросетей.

Ранее были названы последствия внедрения ИИ на российском рынке труда.

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