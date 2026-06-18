Россиянам назвали один из самых востребованных навыков будущего

Умение эффективно работать с искусственным интеллектом, в том числе писать качественные запросы для нейросетей, становится одним из самых востребованных навыков на рынке труда в России. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Искусственный интеллект уже перестал восприниматься как технология будущего и постепенно превращается в повседневный рабочий инструмент. Происходит снижение объема операционного функционала и растет акцент на навыках работы с ИИ. В частности, все более востребованным становится умение формулировать качественные промты и эффективно использовать возможности нейросетей для решения рабочих задач», — отметила Шульженко.

Она пояснила, что искусственный интеллект все активнее берет на себя рутинные процессы — обработку данных, подготовку отчетов, поиск информации и часть аналитической работы. Благодаря этому сотрудники могут уделять больше времени сложным задачам, требующим экспертной оценки, принятия решений и стратегического мышления, сказала Шульженко.

По ее мнению, наибольшие преимущества от внедрения ИИ сегодня получают специалисты в сфере аналитики и информационных технологий. Однако востребованность растет и у сотрудников, которые готовы адаптировать свои функции под новые технологии и использовать их для повышения эффективности работы, подчеркнула эксперт.

По словам Шульженко, изменения затрагивают и руководителей — все больший спрос возникает на управленцев, способных перестраивать рабочие процессы и команды с учетом новых технологических возможностей.

При этом часть операционных и административных функций постепенно сокращается, поскольку именно в этих направлениях сосредоточено большое количество повторяющихся задач, которые могут выполнять алгоритмы, констатировала Шульженко.

«В ближайшие годы рынок труда будет меняться не через массовое исчезновение профессий, а через трансформацию ролей. Компании рассматривают искусственный интеллект не как замену человеку, а как инструмент повышения скорости работы, качества сервиса и освобождения сотрудников от механических задач», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне активно используют ИИ в переписках с коллегами.