Премьер Грузии пообещал продолжение прагматичной политики в отношениях с РФ

Тбилиси намерен продолжать прагматичную политику в отношении России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».
«Правительство Грузии продолжает прагматичную политику с Россией, наша задача — мирно решить конфликт с Россией», — сказал он.
При этом, по его словам, «красная линия — это восстановление территориальной целостности Грузии».
В начале июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима.
Он подчеркнул, что такой шаг станет разрушительным для Грузии. По мнению политика, если страна пойдет на это, то в Европу уже некому будет ездить без виз.
Ранее в США обеспокоились сближением Грузии с Китаем и Россией.