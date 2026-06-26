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Премьер Грузии пообещал продолжение прагматичной политики в отношениях с РФ

Премьер Кобахидзе: Грузия будет вести прагматичную политику в отношении РФ
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Тбилиси намерен продолжать прагматичную политику в отношении России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Правительство Грузии продолжает прагматичную политику с Россией, наша задача — мирно решить конфликт с Россией», — сказал он.

При этом, по его словам, «красная линия — это восстановление территориальной целостности Грузии».

В начале июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима.

Он подчеркнул, что такой шаг станет разрушительным для Грузии. По мнению политика, если страна пойдет на это, то в Европу уже некому будет ездить без виз.

Ранее в США обеспокоились сближением Грузии с Китаем и Россией.

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