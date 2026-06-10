L'AntiDiplomatico: США и ЕС считают сотрудничество Грузии с РФ и Китаем угрозой

Вашингтон и Брюссель рассматривают взаимодействие Грузии с Россией и Китаем как угрозу своим интересам. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.

В США обеспокоились тем, что правящая партия «Грузинская мечта» планирует сближаться с Москвой и Пекином. В связи с этим палата представителей США одобрила закон о противодействии контролю КНР над Кавказом.

По мнению автора статьи, данное действие Вашингтона является проявлением паранойи. Издание подчеркивает, что позиция США и Европы направлена на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в условиях политических разногласий Россия и Грузия могли бы развивать взаимодействие в рамках международных экономических объединений, таких как ЕАЭС.

В апреле сообщалось, что грузинский «Базисбанк», входящий в китайский холдинг Hualing, приобрел 95,99% активов другого банка в республике — «Либерти», став третьим по величине игроком банковского сектора Грузии после «Банка Грузии» и ТВС.

Ранее Лондон испугался превращения Грузии во «вторую Белоруссию».