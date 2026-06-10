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Политика

В Грузии рассказали о шантаже ЕС из-за России

Папуашвили: ЕС требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на безвиз
Shalva Papuashvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Нам говорят: введите санкции против России — покончите с собой, если хотите безвизовый режим», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что такой шаг станет разрушительным для Грузии. По мнению политика, если страна пойдет на это, то в Европу уже некому будет ездить без виз.

«Нас подталкивают к разрушению собственной страны», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что Евросоюз хочет превратить визу в «политическое оружие». Политик заявил, что Тбилиси не может пойти на это требование, которое грозит экономическими и политическими последствиями со стороны Москвы.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о намерении страны вступить в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что грузинские власти наметили конкретную цель — выполнить к 2028 году подписанное в 2014-м соглашение об ассоциации с ЕС более чем на 90%. При этом политик признал, что сегодня «европейская бюрократия несправедливо относится к Грузии». Кобахидзе добавил, что, несмотря на вызовы, Грузия делает всё для евроинтеграции.

Ранее Папуашвили заявил, что Европа не понимает ценностей Грузии.

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