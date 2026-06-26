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В Японии следят за работой АЭС и уровнем радиации на фоне землетрясения

Chubu Electric Power: сбоев в работе АЭС Хамаока после землетрясения нет
Uwe Anspach/Global Look Press

Сбоев в работе японской АЭС «Хамаока» после землетрясения недалеко от Токио не наблюдается. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на компанию-оператор станции Chubu Electric Power.

Кроме того, там отметили изменений уровня радиации не зафиксировано. Данных о пострадавших пока не поступало.

26 июня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. По его данным, толчки произошли в 13:29 (16:29 мск) в 27 км к северо-западу от города Хадано, где проживают 174 тыс. чел., и в 21 км к северу от города Готенбы с населением почти 84 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 40 км.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.

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