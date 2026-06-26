На японском острове произошло землетрясение

На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли в 13:29 (16:29 мск) в 27 км к северо-западу от города Хадано, где проживают 174 тыс. чел., и в 21 км к северу от города Готенбы с населением почти 84 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 40 км.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить 100 тыс.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.