В Венесуэле зафиксировали сотни повторных подземных толчков после землетрясения

В Венесуэле после землетрясения зафиксировали более 200 повторных подземных толчков. Об этом заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес, ее цитирует телеканал teleSUR.

«На данный момент зафиксировано 214 повторных подземных толчков», — сказала она.

По последним данным, которые озвучила Родригес, в результате случившегося ранены 2980 человек, еще 589 спасти не удалось.

При этом более 37 тысяч жителей числятся пропавшими без вести. Эта цифра быстро растет. Американские эксперты предупреждают, что число жертв может превысить 10 тыс. человек.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.