Москву накроет 30-градусная жара перед новой волной холода

Следующая неделя в столичном регионе начнется с жаркой погоды, будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов, рассказал НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, сейчас в столице завершается период холода – с выходных погода начнет перестраиваться. В субботу будет уже заметно теплее, ожидается +21…+23 градуса, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье станет чуть теплее – температура воздуха будет колебаться от +23 до +25 градусов, осадков не прогнозируется.

«Следующая неделя ознаменуется жаркой погодой, без осадков, — добавил синоптик. — Достаточно солнечно будет, и максимальное значение температуры будут достигать +25…+30 градусов».

Во второй половине недели снова станет прохладно – так, 1 июля ожидается приближение холодного атмосферного фронта. В пятницу, 2 июля, температура воздуха не превысит +21…+26 градусов. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов, в центре максимально воздух прогреется до +18…+20 градусов, заключил Ильин.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала, что в конце первой пятидневки июля воздух в Москве прогреется до +28...+30 градусов. При этом синоптики отмечали, что текущая рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой, ожидаются кратковременные дожди. В ближайшие трое суток в ночные часы температура воздуха не будет превышать +8…+13 градусов.

Ранее синоптик рассказала о температуре моря на российских курортах.