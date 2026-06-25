В России резко выросли продажи кондиционеров

В России в первом полугодии 2026 года уже продали 1,2-1,4 миллионов кондиционеров. Это в два-три раза больше, чем в аналогичный период 2025-го. Об этом газете «Известия» сообщили в «Марвел-Дистрибуции» и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Отмечается, что такие темпы стали рекордными для российского рынка, поскольку обычно прирост сегмента за этот период составлял около 10-25%.

По словам Муртазина, резкий рост продаж кондиционеров связан не только с текущим жарким летом, но и с глобальными изменениями климата. Сейчас устройства начали активно устанавливать в регионах, жители которых раньше не сильно нуждались в них. Продажи этой техники почти в два раза за год выросли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также повышенный спрос наблюдается в других регионах Северо-Запада России.

Специалист добавил, что россияне начали вкладывать больше денег и в обустройство дома.

«Сейчас многие не могут или не хотят ездить в дорогие отпуска, некоторые откладывают покупку нового автомобиля. Улучшение жилья, создание комфорта и уюта в нем — более посильные расходы. Люди тратят на это средства, в том числе покупая кондиционеры», — отметил он.

Член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров до этого говорил, что при аномально жаркой погоде работодатели обязаны создать для сотрудников комфортные условия труда в офисе. По его словам, если температурный режим не соответствует требованиям СанПиНа, то рабочий день сокращается, а при достижении особенно высокой температуры работники имеют право не выходить в офис – это не будет считаться прогулом.

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