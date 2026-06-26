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Политика

США временно смягчили санкции против Венесуэлы из-за землетрясения

Минфин США разрешил операции с Венесуэлой до 23 октября из-за землетрясения
Global Look Press

Министерство финансов США временно ослабило санкционный режим в отношении Венесуэлы, разрешив проведение финансовых операций, связанных с ликвидацией последствий землетрясения. Об этом говорится в уведомлении управления по контролю за иностранными активами минфина, пишет ТАСС.

Согласно опубликованной генеральной лицензии, до 23 октября будут разрешены все операции, необходимые для оказания помощи в устранении последствий стихийного бедствия, которые при иных обстоятельствах подпадали бы под действие американских санкций в отношении Венесуэлы.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение.

По данным спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, число жертв в результате землетрясения в республике выросло до 188. По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

При этом более 37 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Эта цифра быстро растет. Американские эксперты предупреждают, что число жертв может превысить 10 000.

Ранее посольство РФ сделало заявление о ситуации в Венесуэле после землетрясений.

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