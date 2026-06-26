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Многоквартирный дом в Барнауле вспыхнул из-за электросамоката

В Барнауле многоквартирный дом вспыхнул из-за электросамоката
Shutterstock/Yurii Klymko

В Барнауле из-за электросамоката произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 26 июня. В четырехэтажном жилом доме вспыхнул огонь — очаг возгорания находился в подвале. Предположительно, причиной случившегося стал электросамокат.

Подвал и подъезды быстро заполнились плотным дымом. Тушением пожара занимались 39 сотрудников экстренных служб и 11 единиц спецтехники. Из опасной зоны вывели восемь человек, включая ребенка. Еще 58 жильцов эвакуировались сами.

Огонь распространился на площади в 240 квадратных метров. Пожар потушили.

До этого в Красноярске загорелся склад на площади 1,5 тысяч «квадратов». К тушению привлекли пожарный поезд.

Ранее в Москве загорелось административное здание.

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