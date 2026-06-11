Пожарные потушили возгорание на складе с пластиком в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска было успешно ликвидировано открытое возгорание на складе, где хранилась пластиковая продукция. Площадь возгорания составила 1,75 тыс. кв. м., сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе. По уточненной информации, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.
Сложности в тушении возникли из-за особенностей конструкции склада, а также наличия внутри помещения баллонов с пропаном и кислородом. Кроме того, пенный утеплитель, который быстро воспламеняется, способствовал распространению огня.
Для борьбы с огнем были задействованы более 60 сотрудников и 17 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
До этого сообщалось, что для тушения и бесперебойной подачи воды к месту пожара был направлен пожарный поезд.
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