Бастрыкин предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Следственный комитет ранее предлагал понизить возраст уголовной ответственности. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ, пишет ТАСС.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», — сказал он.

В свою очередь «Коммерсантъ» приводит слова Бастрыкина о законопроекте СКР по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. В качестве одной из инициатив также предлагается снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей до 12 лет.

Глава СК объяснил это тем, что подростковая преступность молодеет. По его словам, фигурантами дел террористической направленности могут стать подростки 12-13 лет. Он также заявил, что преступность среди несовершеннолетних выросла в России на 10%.

Ранее Бастрыкин сообщил о росте террористических преступлений в России.