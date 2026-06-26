Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Бастрыкин предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Бастрыкин: СК предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
Екатерина Штукина/РИА Новости

Следственный комитет ранее предлагал понизить возраст уголовной ответственности. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ, пишет ТАСС.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», — сказал он.

В свою очередь «Коммерсантъ» приводит слова Бастрыкина о законопроекте СКР по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. В качестве одной из инициатив также предлагается снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей до 12 лет.

Глава СК объяснил это тем, что подростковая преступность молодеет. По его словам, фигурантами дел террористической направленности могут стать подростки 12-13 лет. Он также заявил, что преступность среди несовершеннолетних выросла в России на 10%.

Ранее Бастрыкин сообщил о росте террористических преступлений в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!