Глава СК сообщил о росте преступности среди несовершеннолетних

Преступность среди несовершеннолетних выросла в России на 10%. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его слова передает Telegram-канал «Осторожности, новости».

По информации СК, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2025 году, составило 12 687, увеличившись на 21%. Почти в половине случаев подростки действовали с соучастниками. Всего по направленным в суд уголовным делам проходили 10 465 подростков (+9%). Четверть из них — в возрасте от 14 до 15 лет. Всего в прошлом году были расследованы 29 065 преступлений (+10%). В состоянии алкогольного опьянения преступления совершили 1980 несовершеннолетних.

Бастрыкин также рассказал, что в текущем году возбуждено уже восемь уголовных дел о нападениях на школы. По его мнению, одним из решений этого может быть замена женщин-директоров школ на участников боевых действий на Украине.

Он также высказался о необходимости снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет.

В апреле Генпрокуратура РФ инициировала проверку безопасности в школах из-за роста подростковой преступности в 2025 году.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические мероприятия.