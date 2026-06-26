В Дагестане произошла вспышка Конго-Крымской геморрагической лихорадки

Три случая заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) выявили в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пишет канал, это заболевание также называют «азиатской Эболой» из-за схожести симптомов и воздействия на организм.

По данным SHOT, все трое пациентов экстренно госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачам удалось их стабилизировать, в данный момент их жизням ничего не угрожает.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — острое природно-очаговое вирусное заболевание, передающееся человеку в основном через укусы иксодовых клещей или при контакте с кровью зараженных животных и людей. Болезнь отличается высокой летальностью (от 10% до 40%) и требует немедленного лечения. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней.

Ее симптомы: резкий подъем температуры до 39–41°C, сильная головная и мышечные боли, множественные кровоизлияния (сыпь, гематомы), возможны боли в животе, рвота и диарея.

В начале июня в Калининградской области произошла вспышка норовируса в детском лагере.

Ранее сообщалось, что для ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Африке требуется $1,4 млрд.