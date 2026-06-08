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Общество

В Калининградской области произошла вспышка норовируса в детском лагере

В лагере «Алые паруса» в Калининградской области у детей обнаружили норовирус
РИА Новости

У детей и сотрудников детского лагеря «Алые паруса» в Калининградской области выявили норовирус. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Для установления причин заболевания отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, а также биологический материал сотрудников пищеблока, сообщили в Роспотребнадзоре. С целью локализации инфекции организован комплекс противоэпидемических мероприятий, уточнили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что смена в лагере досрочно завершена, ситуация остается на контроле ведомства.

Прокуратура Калининградской области также проводит проверку по факту вспышки инфекции. По предварительным данным, 7 июня воспитанники лагеря обратились за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Норовирус — один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций. Он отличается высокой заразностью и устойчивостью. Характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость и головная боль.

Ранее в Саратовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере.

 
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