В России несовершеннолетние преступники будут вовлекаться в патриотические мероприятия

Несовершеннолетние осужденные, которые отбывают наказание в воспитательных колониях, а также приговоренные к обязательным работам, штрафам и другим мерам уголовно-правового характера не связанным с изоляцией от общества, будут вовлекаться в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Об этом со ссылкой на документ правительства сообщает ТАСС.

Согласно ему, Федеральная служба исполнения наказаний и Росмолодежь должны будут реализовать в регионах меры по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних осужденных, вовлекая их в досуговую деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности.

Отчет о проделанной работе ежегодно будет предоставляться в Росмолодежь.

15 апреля генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что надзорное ведомство инициировала проверку безопасности в школах из-за роста подростковой преступности в 2025 году на 10%.

Ранее в России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи.