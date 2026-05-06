Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В России несовершеннолетние преступники будут вовлекаться в патриотические мероприятия

ТАСС: несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические мероприятия
Максим Блинов/РИА Новости

Несовершеннолетние осужденные, которые отбывают наказание в воспитательных колониях, а также приговоренные к обязательным работам, штрафам и другим мерам уголовно-правового характера не связанным с изоляцией от общества, будут вовлекаться в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Об этом со ссылкой на документ правительства сообщает ТАСС.

Согласно ему, Федеральная служба исполнения наказаний и Росмолодежь должны будут реализовать в регионах меры по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних осужденных, вовлекая их в досуговую деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности.

Отчет о проделанной работе ежегодно будет предоставляться в Росмолодежь.

15 апреля генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что надзорное ведомство инициировала проверку безопасности в школах из-за роста подростковой преступности в 2025 году на 10%.

Ранее в России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!