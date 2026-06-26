Сопровождение бензовозов полицейскими сочли чрезмерной мерой

Пропуска на проезд в столицу поставщики бензина получили еще в прошлом году, поэтому их отмена, максимум, позволит привлечь дополнительный автопарк. Что касается сопровождения бензовозов полицейскими, то это уже чрезмерная мера, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Отмену пропусков она назвала полумерой, отметив, что столичные АЗС имеют вертикальную структуру, и поставщики заранее проходят торги, получая пропуска на МКАД или внутрь Садового кольца для перевозчиков топлива.

«Никоим образом эта мера не сыграет положительную роль, хотя, возможно, это принесет пользу с точки зрения дополнительного, подменного автопарка», — убеждена эксперт.

Комментируя идею о сопровождении бензовозов полицией, она напомнила, что перевозчики топлива и так работают под усиленными мерами охраны, требования к ним выдвигаются очень высокие. Кроме того, Москва защищена рядом поясов ПВО, поэтому подобные шаги не нужны, считает Бунина.

«Спецсопровождение дополнительно абсолютно не нужно», — заключила специалист.

Напомним, 23 июня в Москве временно разрешили водителям бензовозов въезжать в город без пропусков. Уточняется, что мера принята по просьбе владельцев АЗС, на время ее действия водителям бензовозов не будут выставлять штрафы за отсутствие пропуска. Они смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска.

Россиянам ранее рассказали, как безопасно снизить расход бензина.