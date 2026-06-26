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Общество

Россиянам назвали слова начальника, которые указывают на скорое увольнение сотрудника

Учитель Гартман: на решение уволить сотрудника указывает сухая манера общения
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Сухая и формальная манера общения руководителя в переписке нередко указывает на решение уволить сотрудника в скором времени. Об этом в беседе с kp.ru предупредила учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман.

Эксперт подчеркнула, что со стороны манера общения начальника, решившего уволить работника, выглядит вежливо. Руководитель использует в письменной речи такие слова, как «пожалуйста» и «спасибо», а также здоровается в офисе. Однако если в переписке полностью отсутствуют прилагательные, которые делают диалог более ярким и живым, это может указывать об отсутствии заинтересованности в сотруднике и об отчуждении.

«В обратном случае начальник напишет хотя бы на одно слово больше — за пределами сухих «да», «нет», «пожалуйста», «спасибо». Нарочитая корректность в переписке как бы показывает: «я вежливый человек, я сотрудника поблагодарил, какие могут быть ко мне претензии»», — подчеркнула учитель.

По ее словам, на самом деле с помощью формальной вежливости руководитель может скрывать то, что относится к работнику без уважения и не дорожит им.

Сотрудникам, которые заметили сухость в переписке со стороны начальника, эксперт посоветовала выяснять причину охлаждения исключительно при личной беседе, чтобы получить честный и развернутый ответ.

До этого издание «Финансы Mail» отметило, что после увольнения россиянам не следует сразу отказываться от отпуска. Однако окончатальное решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства

Ранее HR-эксперт предупредила об опасности токсичных рабочих чатов.

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