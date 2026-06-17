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Россиянам объяснили, стоит ли ехать в отпуск после увольнения

«Финансы Mail»: после увольнения не стоит отказываться от отпуска
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает «Финансы Mail».

Издание пишет, что потеря работы не всегда означает необходимость полностью отменять отдых. В первую очередь важно оценить объем накоплений и понять, на какой срок хватит имеющихся средств без стабильного дохода.

Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание.

При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений — в условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы.

«После увольнения необходимо пересмотреть личный бюджет и разделить траты на обязательные и необязательные. Только после этого можно принимать решение о поездке», — пишет издание.

Оно также советует заранее рассчитать все расходы на отдых, включая транспорт, проживание, питание и резерв на непредвиденные ситуации — в подобных обстоятельствах разумной альтернативой могут стать более короткие поездки или отдых внутри страны, которые позволяют сменить обстановку без существенной нагрузки на бюджет.

Издание заключает, что главным критерием должна оставаться финансовая устойчивость — если отпуск угрожает исчерпать накопления или затруднит выполнение обязательных платежей, поездку лучше отложить до момента стабилизации доходов.

Ранее россиянам посоветовали брать отпуск в июле.

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