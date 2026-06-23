HR-эксперт предупредила об опасности токсичных рабочих чатов

HR-эксперт Бормотова: из токсичного рабочего чата выйти можно не всегда

Агрессивные высказывания на политические темы, сомнительный юмор и токсичные комментарии могут серьезно повлиять на эмоциональное состояние сотрудников. Однако выйти из «токсичного» чата не всегда можно без последствий, рассказала «Газете.Ru» Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании Newstaff.

Эксперт предлагает представить ситуацию: вы открываете рабочий чат и вместо обсуждения задач сталкиваетесь со спорами, едкими замечаниями и шутками, которые вызывают скорее дискомфорт, чем улыбку. Постепенно такие эпизоды накапливаются, формируя гнетущую атмосферу. Вы начинаете испытывать стресс, избегаете заходить в чат, а со временем это отражается и на вашей продуктивности.

«Я видела ситуации, когда из-за такой атмосферы сотрудники просто выключались из коммуникации: не задавали вопросы, не проявляли инициативу, минимизировали контакты с командой. Особенно быстро это разрушает сервисные и операционные команды, где скорость и нормальное взаимодействие критичны для результата», — предупредила она.

Однако то, можно ли выйти из такого чата, зависит от роли этого чата в рабочих процессах.

«Если он не является обязательным каналом для решения задач, сотрудник вправе покинуть его без каких-либо санкций. Но если через чат координируют рабочие вопросы, уход из него может осложнить выполнение обязанностей — в этом случае лучше не действовать в одиночку, а обратиться за поддержкой к руководителю или отделу HR», — посоветовала эксперт.

Руководитель в подобной ситуации не должен оставаться в стороне, по словам Бормотовой, его задача — взять на себя роль модератора и четко обозначить правила общения в рабочих каналах.

«Это может включать и запрет на обсуждение тем, провоцирующих конфликты (например, политики или религии), также следует обозначить четкие критерии того, какой юмор допустим, а какой переходит границы. Помимо этого, следует создать механизм реагирования на нарушения — например, предупреждение или временное ограничение доступа к чату», — делится Бормотова.

По ее словам, важно понимать: увольнение за то, что сотруднику некомфортно участвовать в токсичных обсуждениях, незаконно. Трудовое законодательство не предусматривает подобных оснований для расторжения трудового договора. Однако если сотрудник полностью отстраняется от рабочих процессов и игнорирует коммуникацию по деловым вопросам, ситуация может измениться — работодатель вправе требовать выполнения трудовых обязанностей.

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