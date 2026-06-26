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Россиянам дали советы, как выбирать рыбу

Врач Белоусов: рыба должна быть свежей и термически обработанной
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать неприятных последствий при употреблении рыбы, важно помнить, что она должна быть свежей и хорошо термически обработанной. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Для морской рыбы важно смотреть на запах, плотность мякоти и условия хранения. Для речной — особенно не рисковать с сырой, малосоленой и «домашней» засолкой: жарка и варка должны быть полноценными», — посоветовал специалист.

Если нужен акцент на омега‑3, йоде и витамине D, чаще выигрывает морская рыба. Если важнее доступность и привычный вкус, подойдет и речная, однако при строгом соблюдении кулинарной безопасности, добавил он.

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова до этого говорила, что прием биологически активных добавок (БАД) может стать более бюджетной альтернативой дорогостоящей качественной рыбе в вопросе получения достаточного количества омега-3 жирных кислот.

По ее словам, БАДы позволят экономно восполнить нехватку полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), а также помогут сосудам дольше сохранять эластичность.

Ранее врач объяснила, помогут ли роллы восполнить нехватку омеги-3.

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