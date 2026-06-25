Врач назвала бюджетный вариант для получения омеги-3

Прием биологически активных добавок может стать более бюджетной альтернативой дорогостоящей качественной рыбе в вопросе получения достаточного количества омега-3 жирных кислот. Об этом Pravda.Ru рассказала член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, БАДы позволят экономно восполнить нехватку полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), а также помогут сосудам дольше сохранять эластичность.

«Если сравнить стоимость необходимого объема рыбы, чтобы получить работающее количество омега-3, и цену на БАД с этими кислотами, то добавки получаются выгоднее. Поэтому я считаю, что если человек не любит рыбу или не может позволить себе есть морскую рыбу три-четыре раза в неделю, то прием добавок — это вполне допустимый выход», — заключила Белоусова.

Врач-эндокринолог Центра женского здоровья, расположенный на Федеративном проспекте Екатерина Горюнова до этого рассказала «Газете.Ru», что омега-3 критически важны для регуляции овуляции, улучшения кровотока в органах малого таза и замедления процессов старения яичников.

Ранее был развеян миф о пользе полифенолов и омега-3 при болезни Альцгеймера.