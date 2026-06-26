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Врач предупредил о смертельной опасности популярных «корвалольных коктейлей»

Нарколог Исаев: коктейль с корвалолом грозит комой и летальным исходом
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Опасное у российской молодежи увлечение «корвалольными коктейлями» может привести к коме и даже летальному исходу. За счет входящего в состав корвалола противосудорожного препарата фенобарбитала, как минимум, наступает сонливость, а в тяжелых случаях могут отключиться дыхательные центры, предупредил врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«В худшем случае, в том числе, [препарат может довести] до отключения дыхательных центров, то есть состояния комы и так далее. Поэтому, в зависимости от количества, конечно, если оно будет достаточно, то может быть вплоть до летальных исходов», – объяснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он назвал острой проблему употребления молодыми людьми психоактивных химических веществ, подчеркнув, что это направление нуждается в целевой госпрограмме, которая будет реализовываться на всех уровнях – от школы до университета. Важно привлекать к этой работе психиатров и психологов, так как без внимания к этой тревожной тенденции есть риск столкнуться с потерянным поколением, заключил Исаев.

Напомним, на днях стало известно, что российские подростки начали массово употреблять так называемые «корвалольные коктейли», смешивая лекарственный препарат с различными напитками и медикаментами. По данным Telegram-канала SHOT Проверка, препарат добавляют корвалол в соки, газированные напитки, энергетики, а также смешивают его с препаратом от укачивания и тошноты «Драмина», рассчитывая получить необычные ощущения. Однако подобные эксперименты нередко приводят к тяжелым отравлениям.

Пользователи в интернете рассказывают о многочасовой рвоте, сильном головокружении, учащенном сердцебиении, спутанности сознания и проблемах с дыханием после употребления таких смесей.

Специалисты предупреждают, что такие эксперименты могут привести к потере сознания, угнетению дыхания, серьезным нарушениям работы сердца, токсическому поражению печени, формированию зависимости и реанимации.

Ранее сообщалось, что валокордин и корвалол могут вызвать инфаркт и зависимость.

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