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Общество

Российские подростки увлеклись опасными «корвалольными коктейлями»

SHOT: школьники смешивают корвалол с энергетиками ради ощущений
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Российские подростки начали массово употреблять так называемые «корвалольные коктейли», смешивая лекарственный препарат с различными напитками и медикаментами. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT Проверка.

По данным канала, школьники добавляют корвалол в соки, газированные напитки, энергетики, а также смешивают его с препаратом от укачивания и тошноты «Драмина», рассчитывая получить необычные ощущения. Однако подобные эксперименты нередко приводят к тяжелым отравлениям.

Как отмечается в публикации, пользователи в интернете рассказывают о многочасовой рвоте, сильном головокружении, учащенном сердцебиении, спутанности сознания и проблемах с дыханием после употребления таких смесей.

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко сообщил «SHOT Проверке», что корвалол содержит фенобарбитал — психотропное вещество, оказывающее угнетающее воздействие на центральную нервную систему. По его словам, препарат противопоказан детям и подросткам.

Специалисты также предупредили, что сочетание корвалола с энергетическими напитками, алкоголем или другими лекарствами значительно увеличивает нагрузку на организм. Такие эксперименты могут привести к потере сознания, угнетению дыхания, серьезным нарушениям работы сердца, токсическому поражению печени, формированию зависимости и даже необходимости реанимационных мероприятий.

Ранее школьники покупали на маркетплейсах наркотический орех.

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