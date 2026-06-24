Российские подростки увлеклись опасными «корвалольными коктейлями»

Российские подростки начали массово употреблять так называемые «корвалольные коктейли», смешивая лекарственный препарат с различными напитками и медикаментами. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT Проверка.

По данным канала, школьники добавляют корвалол в соки, газированные напитки, энергетики, а также смешивают его с препаратом от укачивания и тошноты «Драмина», рассчитывая получить необычные ощущения. Однако подобные эксперименты нередко приводят к тяжелым отравлениям.

Как отмечается в публикации, пользователи в интернете рассказывают о многочасовой рвоте, сильном головокружении, учащенном сердцебиении, спутанности сознания и проблемах с дыханием после употребления таких смесей.

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко сообщил «SHOT Проверке», что корвалол содержит фенобарбитал — психотропное вещество, оказывающее угнетающее воздействие на центральную нервную систему. По его словам, препарат противопоказан детям и подросткам.

Специалисты также предупредили, что сочетание корвалола с энергетическими напитками, алкоголем или другими лекарствами значительно увеличивает нагрузку на организм. Такие эксперименты могут привести к потере сознания, угнетению дыхания, серьезным нарушениям работы сердца, токсическому поражению печени, формированию зависимости и даже необходимости реанимационных мероприятий.

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