Сочинец пригрозил избить девушек за то, что они попросили детей выйти из кадра

В Сочи мужчина пригрозил избить девушек за просьбу к детям выйти из кадра

В Сочи девушки получили угрозу избиением за просьбу к детям выйти из кадра при съемке видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел на детской площадке. Две девушки решили снять там видеоролик и вежливо попросили детей ненадолго отойти в сторону.

Находившийся рядом отец малолетних разозлился из-за этой просьбы — он стал ругаться с девушками. В какой-то момент агрессор пригрозил им избиением.

До этого мужчина избил жену и пригрозил «истребить» ее семью за отказ родить третьего ребенка. Разозлившись, он сорвал с нее брюки и попытался изнасиловать. Женщина оказала сопротивление и ударила его ногой. Злоумышленнику назначили 12 месяцев заключения за избиение и еще 12 — за угрозы.

Ранее российские подростки похитили, избили и заперли в сарае 11-летнего мальчика.