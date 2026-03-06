Мужчина избил жену и пригрозил «истребить» ее семью за отказ родить третьего ребенка

В Малайзии суд приговорил 34-летнего мужчину к двум годам тюрьмы за то, что он избил жену и угрожал расправиться с ее семьей. Об этом сообщает издание Borneo Post.

Инцидент произошел поздно в феврале 2026 года. Мужчина предложил жене интимную близость, но она отказалась. Разозлившись, он сорвал с нее брюки и попытался изнасиловать. Женщина оказала сопротивление и ударила его ногой. Тогда мужчина дважды ударил ее кулаком по голове, а затем заявил, что если она не родит третьего ребенка, он расправится с ней и членами ее семьи.

Испуганная женщина обратилась в полицию. Медики зафиксировали у нее повреждения мягких тканей головы. В отношении супруга возбудили уголовное дело, подсудимый признал вину. Ему назначили 12 месяцев за избиение и еще 12 — за угрозы.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее россиянин забил жену рукояткой от швабры.