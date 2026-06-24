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Врач ответила, помогут ли роллы восполнить нехватку омеги-3

Врач Белоусова: роллы не помогут восполнить нехватку омеги-3
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Роллы не помогут получить достаточное количество омега-3 жирных кислот, поскольку количество рыбы в стандартных порциях этого блюда невелико. Об этом Pravda.Ru рассказала член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, в борьбе с с системными воспалениями организму нужно регулярно потреблять рыбу жирных сортов. При этом в роллах и суши часто присутствуют только маленькие ломтики рыбы, которые не покрывают эту потребность даже частично.

«Для того чтобы получить значимый противовоспалительный эффект от омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимо употреблять морскую рыбу жирных и полужирных пород в количестве не менее 150–200 граммов три раза в неделю. Это должен быть большой полноценный кусок рыбы, а не маленькая полоска, намотанная на шарик риса. Все дело именно в работающем количестве», — пояснила Белоусова.

Врач добавила, что японская кухня является одной из самых здоровых, однако, ее базой должно быть постоянное и обильное потребление морепродуктов.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что суши могут принести пользу для здоровья, в том числе улучшить работу щитовидной железы за счет содержания йода в водорослях нори. По ее словам, в них также содержатся полезные минералы — селен и магний.

Ранее врач предупредила об опасности доставки роллов и суши в жару.

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