Электроснабжение не смогли восстановить в Севастополе из-за атак дронов

Восстановительные работы в энергетической сфере Севастополя прерывались из-за атак беспилотников, поэтому их не завершили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале

Прошедшую ночь он назвал крайне напряженной, отметив, что практически все время действовал режим воздушной тревоги.

«Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось», — написал губернатор.

По его словам, ночью электроэнергия была практически везде, но утром по команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

В городе сохраняются перебои с электричеством. Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов, после чего начнется постепенное включение инфраструктуры, добавил Развожаев.

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