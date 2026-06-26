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Общество

Россиянам объяснили, как сформировать здоровый рацион без лишних затрат

Профессор Продеус опроверг мнение о дороговизне здорового питания
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Суть правильного питания заключается в сбалансированности и дроблении приемов пищи на четыре-пять раз в день небольшими порциями. Мнение о том, что все полезные продукты обязательно дорогие – ошибочно, заявил НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Желающим сбросить лишний вес он посоветовал отслеживать потребление сахара для предотвращения всплесков инсулина, а также помнить, что один прием пищи не должен превышать порцию в 250-300 мл, то есть один стакан. Причем это правило не распространяется на овощи и зеленые салаты.

Еще одно важное правило похудения, по мнению Продеуса, это достаточное потребление воды – минимум 30 мл на 1 кг веса, а в жару – больше.

«Полезные продукты необязательно должны быть дорогими, можно полезными продуктами обойтись в правильном рационе, — подчеркнул врач. — Сейчас мы в одном из северных регионов пробуем создать потребительскую корзину, состоящую из полезных продуктов. Расписать примерные рационы, которые будут вкусными и привычными».

В такие здоровые рационы питания вполне могут входить и картофель, и макароны, а также важно потреблять белок – для усвоения необходимых 30 г белка нужно съедать не менее 200 г белковых продуктов, заключил профессор.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение ― у 22–26%. Подчеркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относятся избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров ― многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее Продеус сообщил, что более половины случаев инвалидизации в России связаны с питанием.

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