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Общество

Врач рассказала, почему важно есть молочные продукты

Врач Гончарова: молочные продукты помогут закрыть потребности в нутриентах
Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Употребление молочных продуктов может почти полностью закрыть потребности организма в нутриентах. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова.

Она подчеркнула, что они выступают источником кальция и микроэлементов, необходимых в периоды повышенной нагрузки на организм. Это особенно полезно при остеопорозе или во время реабилитации после истощающих заболеваний.

«Мы должны понимать, что молоко и другие жидкие молочные продукты являются основным питанием для детей первого года жизни. Этот факт говорит о том, что продукт самодостаточен и содержит все необходимое в нужных соотношениях и количествах. А поскольку он самодостаточен, он не сочетается и не комбинируется с другими продуктами и ингредиентами», — отметила Гончарова.

Чтобы сохранить терапевтический эффект, диетолог посоветовала воспринимать эти продукты как отдельную трапезу, чтобы избежать конфликта ингредиентов и обеспечить лучшее усвоение питательных веществ.

Фармацевт Альваро Фернандес до этого говорил, что некоторые антибиотики могут хуже усваиваться при сочетании с молочными продуктами. По словам специалиста, особенно осторожными стоит быть при приеме доксициклина, тетрациклина и ципрофлоксацина. Молоко, йогурт, сыр и другие продукты с высоким содержанием кальция способны снижать эффективность этих препаратов.

Ранее врач назвала недостатки обезжиренных молочных продуктов.

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