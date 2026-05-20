Названы продукты, который нельзя сочетать с антибиотиками

Некоторые антибиотики могут хуже усваиваться при сочетании с молочными продуктами. Об этом предупредил фармацевт Альваро Фернандес. Эксперта цитирует издание Daily Mail.

По словам специалиста, особенно осторожными стоит быть при приеме доксициклина, тетрациклина и ципрофлоксацина. Молоко, йогурт, сыр и другие продукты с высоким содержанием кальция способны снижать эффективность этих препаратов.

Как пояснил Фернандес, проблема связана с химическим взаимодействием антибиотиков и кальция. Попадая в желудочно-кишечный тракт одновременно, вещества могут связываться друг с другом и образовывать соединения с замедленной способностью к всасыванию. В результате часть лекарства не попадает в кровоток, а значит — организм получает меньшую дозу действующего вещества.

«Такой эффект особенно характерен для антибиотиков из группы тетрациклинов и некоторых фторхинолонов. Снижение всасывания может не только ослаблять лечение инфекции, но и повышать риск того, что бактерии не будут полностью уничтожены», — уточнил эксперт.

Чтобы избежать подобного взаимодействия, фармацевт посоветовал делать перерыв в два-три часа между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов. Это позволяет препарату успеть всосаться до контакта с кальцием.

При этом не все антибиотики реагируют на молочные продукты одинаково. По словам специалиста, у амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и азитромицина подобных взаимодействий обычно не наблюдается.

