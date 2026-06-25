Врач назвала недостатки обезжиренных молочных продуктов

Обезжиренные молочные продукты не могут обеспечить длительного чувства сытости и качественное усвоение ряда витаминов из других продуктов питания. Об этом врач-нефролог Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, при производстве обезжиренных йогуртов, творожков и других продуктов удаление жира нередко компенсируют добавлением сахара, подсластителей и ароматизаторов. В результате такие продукты могут содержать больше простых углеводов, чем их классические аналоги, хотя многие потребители воспринимают маркировку «0% жирности» как признак безусловной пользы для здоровья и фигуры.

Врач также отметила, что жир играет важную роль в формировании чувства сытости. Он замедляет опорожнение желудка и помогает дольше сохранять ощущение насыщения.

«После обезжиренного сладкого йогурта голод может вернуться уже через час-полтора. Греческий йогурт 5% жирности без сахара держит сытость до четырех часов», — пояснила медик.

Кроме того, молочный жир представляет собой сложную смесь биологически активных веществ. В его состав входят более 400 различных жирных кислот, часть которых участвует в обменных процессах и влияет на усвоение питательных веществ. Наличие жира в рационе также необходимо для всасывания жирорастворимых витаминов — A, D, E и K из растительной пищи.

Садовская подчеркнула, что полностью отказываться от молочных жиров без медицинских показаний не стоит. При выборе молочных продуктов важно обращать внимание не только на процент жирности, но и на общий состав, включая содержание сахара и других добавок.

Ранее ученые выяснили, что растительное молоко уступает коровьему по полезности.