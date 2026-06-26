В Запорожской области могут наблюдаться перебои с водой и светом

В Запорожской области предупредили о перебоях с водой из-за проблем с электричеством

В Запорожской области анонсировали перебои в водоснабжении из-за отключения электричества. Об этом в «Максе» сообщило предприятие «Вода Запорожья».

«ГУП ЗО «Вода Запорожья» информирует жителей Запорожской области о возможных перебоях в водоснабжении, связанных с отключением электроснабжения в значительной части региона», — говорится в публикации.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем канале на платформе «Макс», что на значительной части региона наблюдаются аварийные отключения электроснабжения.

Днем 25 июня губернатор заявлял, что власти ограничили движение на одном из участков трассы «Новороссия» в Запорожской области. По его словам, решение было принято после очередной атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру.

Балицкий призвал водителей учитывать введенные ограничения при планировании поездок, а также соблюдать правила дорожного движения. Глава региона добавил, что граждане, находясь на трассе Р-280, обязаны соблюдать требования российских военных и инспекторов ГАИ.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить трассу «Новороссия».