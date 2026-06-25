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Общество

В Запорожской области перекрыли движение на участке трассы «Новороссия»

Балицкий: на участке трассы «Новороссия» ограничили движение из-за атак ВСУ
Александр Иванов/РИА Новости

Власти ограничили движение на одном из участков трассы «Новороссия» в Запорожской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, решение было принято после очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317-го по 331-й км автомобильной трассы Р-280 «Новороссия», организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка», — говорится в заявлении.

Балицкий призвал водителей учитывать введенные ограничения при планировании поездок, а также соблюдать правила дорожного движения. Глава региона добавил, что граждане, находясь на трассе Р-280, обязаны соблюдать требования российских военных и инспекторов ГАИ.

Трасса «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Крымом, проходят через новые регионы — Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую народную республику. Дорога является частью сухопутного коридора в Крым, идущего вдоль Азовского моря.

12 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об усилении мер защиты «Новороссии» от атак украинских дронов. Как он рассказал, российские боевые беспилотники приступили к патрулированию трассы и помогают сбивать дроны ВСУ, пытающиеся наносить удары по гражданскому транспорту.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить трассу «Новороссия».

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