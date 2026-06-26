Власти Запорожской области сообщили о проблемах с электроснабжением в регионе

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем канале на платформе «Макс», что на значительной части региона наблюдаются аварийные отключения электроснабжения.

«Критическая инфраструктура в рабочем режиме. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения», — сказано в сообщении Балицкого.

Днем 25 июня губернатор заявлял, что власти ограничили движение на одном из участков трассы «Новороссия» в Запорожской области. По его словам, решение было принято после очередной атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру.

Балицкий призвал водителей учитывать введенные ограничения при планировании поездок, а также соблюдать правила дорожного движения. Глава региона добавил, что граждане, находясь на трассе Р-280, обязаны соблюдать требования российских военных и инспекторов ГАИ.

Ранее под атаку ВСУ попала школа в Запорожской области.