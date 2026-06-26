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РЖД предоставят скидки на перевозки различных грузов

РЖД вводят ряд скидок на перевозку черных металлов, чугуна и топлива
Shutterstock/JetKat

Правление «Российских железных дорог» (РЖД) приняло решение о предоставлении скидок на перевозки различных грузов. Об этом сообщили в холдинге.

Отмечается, что до конца года будут действовать объемные скидки в размере 25% — на перевозки железной руды и железорудного концентрата в полувагонах со станции Воронцовка на станции Верхняя и Серов-Заводской (Свердловская область), 50% — на перевозки проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской (Свердловская область), а также 15,6% — на внутрироссийские перевозки листовой стали на станцию Бужаниново (Московская область) со всех станций сети.

До этого министерство транспорта предложило ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений.

Должен ли железнодорожный тариф оставаться главным источником финансирования отрасли или стать инструментом развития экономики страны? Именно эта тема оказалась в центре исследования консалтинговой компании NEFT Research «Тарифное регулирование как резерв повышения конкурентоспособности железнодорожных грузоперевозок и экономики России», а также отраслевой конференции РЖД и экспертного сообщества. Подробности в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что РЖД запустят турпоезд на МЦК.

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