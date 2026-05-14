Минтранс планирует усилить выявление нарушителей на ж/д переездах

Минтранс России предложил ввести на железнодорожных (ж/д) переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения, сообщили в ведомстве.

Документ подготовлен в рамках государственной программы по снижению аварийности на железнодорожных переездах. Суть нововведения в том, что переезды оснастят специальными техническими средствами, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения. Это позволит своевременно пресекать их и привлекать виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных.

Главная цель — снизить количество столкновений автомобилей с поездами, отметили в Минтрансе. Там добавили, что в приоритетном порядке средства фиксации установят на переездах, где ранее уже происходили такие аварии.

В Минтрансе подчеркнули, что современные технические решения повысят безопасность движения для всех участников: пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей. Внедрение новой системы также поможет достичь целевых показателей по снижению аварийности, уточнили в ведомстве.

До этого в России ввели новый штраф в размере 500 руб. за переход железнодорожных путей по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ранее Минтранс предложил штрафовать россиян по-новому.