РЖД запустят турпоезд на МЦК

РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщает РИА Новости.

В 2027 году РЖД собирается увеличить количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих. Среди новых маршрутов на следующий год есть с названием «Огни Москвы» — это вечерний круговой маршрут по МЦК.

До этого Минтранс РФ сообщал, что поезда российского производства для пригородного сообщения ЭП3Д начнут ходить между Смоленском и Оршей, а поезда РА-3 — на маршруте Смоленск – Витебск.

26 февраля президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о развитии пригородного пассажирского сообщения между соседними регионами стран.

В апреле сообщалось, что в Народную программу «Единой России» включат развитие молодежного туризма.

Ранее РЖД выставили на продажу здание Рижского вокзала.