В Тюмени неизвестные похитили трехлетнего ребенка у отца

В Тюмени мужчина заявил о похищении его трехлетнего сына. Об этом сообщает 72.ru.

Как рассказал отец, он выходил из поликлиники, когда двое неизвестных подбежали к нему. Один из них якобы стал отвлекать тюменца, в то время как второй отобрал малолетнего и бросился к машине. В результате оба уехали в неизвестном направлении.

По мнению мужчины, организатором похищения является бывшая супруга.

«У нас была договоренность, что с сыном видимся день через день. Но после ее ненадлежащего обращения с ребенком я сказал, что сын будет жить со мной», – сообщается в публикации.

Отец обратился в полицию.

Как рассказала его бывшая супруга, в день инцидента она приехала в поликлинику, где у сына был осмотр. После приема она забрала мальчика, а экс-супруг якобы стал выдергивать ребенка из рук. Очевидцы якобы помогли ей вернуть сына, и они ушли.

По словам полицейских, сейчас мальчик находится с матерью. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

Ранее рецидивист похитил пятилетнюю девочку прямо из ее спальни.