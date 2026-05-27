Пьяная пара избила и похитила ребенка с пляжа в Воронежской области

В Воронежской области полиция задержала молодую пару, которая на пляже в городе Лиски избила 11-летнего мальчика, а затем силой увезла его в съемную квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

25-летний мужчина и его 21-летняя спутница находились на берегу Дона, им показалось, что отдыхавшие рядом дети их оскорбили. После словесной перепалки подростки разбежались, но 11-летний мальчик остался. Женщина ударила ребенка по голове, после чего пара силой затолкала его в автомобиль и увезла на съемную квартиру.

Друзья школьника сразу сообщили о случившемся взрослым. Спустя час ребенка нашли полицейские, его освободили и передали родителям. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего, похитители задержаны.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина под наркотиками напал на женщину с ребенком и попытался выхватить его из коляски. Двое прохожих подбежали к женщине и помогли ей отбиться от неадекватного мужчины. Агрессора задержали и доставили в отделение полиции, по предварительной информации он находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее читинский таксист заманил двух девочек в машину и, угрожая пистолетом, увез к реке.

 
