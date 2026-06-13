Названы последствия внедрения ИИ на российском рынке труда

Эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке труда станет по-настоящему массовым и заметным для большинства отраслей на горизонте к 2030 году. До 2035 года ИИ сможет заместить функционал 5-7 млн россиян, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Ближайшие один-два года уйдут на пилотные проекты, накопление корпоративных данных и дообучение локальных российских моделей. Однако к концу десятилетия синергия ИИ, облачных вычислений и автоматизации бизнес-процессов приведет к качественному сдвигу в структуре занятости, который почувствует каждый офисный и квалифицированный специалист. Масштаб предстоящих изменений можно оценить в миллионы человек. По реалистичным прогнозам, в перспективе до 2030-2035 годов трансформация и автоматизация затронет от 5 млн до 7 млн россиян. Речь в большинстве случаев идет не об одномоментном увольнении, а о замещении значительной части рутинных функций. Около 10–15% сотрудников из зон максимального риска могут столкнуться с необходимостью полной смены профессии, в то время как остальные пройдут через масштабное переобучение внутри своих текущих специальностей», — отметил Трепольский.

По его словам, полноценной и тотальной замены человека нейросетями в обозримом будущем не произойдет: ИИ — это инструмент, а конечную цель, бизнес-логику и ключевые задачи всегда формулирует человек. Интеграция алгоритмов во все сферы приведет к тому, что владение нейросетями станет базовым навыком, аналогичным умению работать на компьютере или пользоваться поисковыми системами, подчеркнул Трепольский.

Он считает, что в первую очередь под удар автоматизации подпадают профессии, связанные с обработкой типизированной текстовой, цифровой и визуальной информации. В зону риска входят сотрудники колл-центров, переводчики, копирайтеры, бухгалтеры на первичной документации, юристы младшего звена (занимающиеся типовыми договорами), айтишники и специалисты по сбору и базовой аналитике данных, пояснил эксперт. По его словам, серьезное давление испытывают дизайнеры изображений и иллюстраторы, чью рутинную работу по созданию концептов, фонов и коммерческой графики нейросети сегодня выполняют за секунды.

«При этом за человеком железно остаются задачи, требующие критического анализа, эмпатии, стратегического планирования и управления рисками. Нейросеть способна сгенерировать десятки вариантов кода или дизайна, но она не обладает бизнес-интуицией и не может оценить, как продукт будет воспринят реальными пользователями. ИИ по-прежнему склонен к «галлюцинациям» (выдаче ложной информации за правдивую) и не способен нести юридическую или финансовую ответственность за принятые решения — эта базовая функция контроля всегда остается за человеком», — сказал Трепольский.

Ранее стало известно, может ли работодатель запретить пользоваться ИИ.