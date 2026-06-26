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Названы симптомы мелиоидоза, который обнаружили у вернувшейся в Россию туристки

Врач Чернышова: кашель и мокрота могут быть симптомами мелиоидоза
Shutterstock/FOTODOM

Высокая температура, кашель, одышка, учащенное дыхание, мокрота с примесью крови могут быть симптомами мелиоидоза, который обнаружили у россиянки, вернувшейся из Таиланда. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В случае кожного заражения могут возникнуть гнойники в том месте, где проникла инфекция, добавила врач. Сложные формы недуга со множественными очагами могут сопровождаться гнойными очагами в печени, почках, костях, мышцах, что грозит трагическими последствиями.

Специалист уточнила, что возбудители инфекции живут в почве и попадают туда от больных животных или от других людей, природные очаги находятся в Юго-Восточной Азии, Таиланде, Индии, Австралии и Сингапуре.

«У нас в стране только привозные случаи. Заражение происходит через ранку на коже. Не рекомендуется в местах, где можно подхватить эту инфекцию, ходить босиком, лежать на траве, сидеть на земле. Это один из путей передачи — через кожу. Второй способ — можно заразиться через воду или при вдыхании пыли», — объяснила Чернышова.

23 июня сообщалось, что у россиянки, вернувшейся из Таиланда, выявили мелиоидоз, она находится в больнице в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики болезни при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

В надзорном органе добавили, что Роспотребнадзор использует тест-систему для диагностики мелиоидоза, в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

Ранее врач ответила, кто рискует заразиться опасным мелиоидозом.

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