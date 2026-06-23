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Общество

Мелиоидоз выявили у вернувшейся из Таиланда россиянки, она госпитализирована

Роспотребнадзор сообщил о завозном случае мелиоидоза
Pixabay

У россиянки, вернувшейся из Таиланда, выявили мелиоидоз, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

«В РФ зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали соблюдать меры профилактики болезни при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

В надзорном органе добавили, что Роспотребнадзор использует тест-систему для диагностики мелиоидоза, в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

Мелиоидоз (болезнь Уитмора) — это тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia pseudomallei. Оно распространено во влажных тропических регионах (особенно в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии) и протекает с образованием абсцессов во внутренних органах. Заражение происходит при контакте поврежденной кожи с зараженной землей или водой, вдыхании пыли или аэрозолей, содержащих бактерии, употреблении загрязненной воды.

Инкубационный период длится от 2 дней до нескольких месяцев. Болезнь может маскироваться под другие инфекции. Вакцины против мелиоидоза не существует.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки денге в РФ.

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