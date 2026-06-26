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Врач ответила, кто рискует заразиться опасным мелиоидозом

Врач Чернышова: люди с диабетом рискуют заразиться опасным мелиоидозом
Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Люди с сахарным диабетом, алкоголизмом, иммунодефицитом, в том числе ВИЧ-инфекцией, и заболеванием почек рискуют заразиться мелиоидозом, который обнаружили у вернувшейся из Таиланда россиянки. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, у здоровых людей инфекция может протекать латентно, без внешних проявлений или с минимальными проявлениями. Врач уточнила, что болезнь не передается от человека к человеку или через контакт с больным животным, заразиться можно только через почву. Она добавила, что поставить диагноз в случае с данным заболеванием может быть сложно, так как клиническая картина может напоминать другие инфекции.

«Но все же есть методы диагностики. Если человек заболел после поездки в другую страну, он должен сообщить об этом врачу. Это может облегчить диагностику. Лечение данного заболевания достаточно тяжелое. Лечат антибиотиками. Сначала 2-3 недели инъекций, затем — 3-6 месяцев таблеток. Это необходимое условие для выздоровления», — заключила Чернышова.

23 июня сообщалось, что у россиянки, вернувшейся из Таиланда, выявили мелиоидоз, она находится в больнице в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики болезни при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

В надзорном органе добавили, что Роспотребнадзор использует тест-систему для диагностики мелиоидоза, в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что у пожилой россиянки отказали почки и легкие после экскурсии в Таиланде.

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