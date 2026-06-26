В Варшаве потерпел крушение легкомоторный самолет

В Варшаве упал легкомоторный самолет, два человека не выжили

В Варшаве произошло падение легкомоторного самолета, пилота и пассажира не удалось спасти. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Все произошло в аэродроме Бемово. Известно, что крушение произошло при попытке посадить самолет. От удара о землю воздушное судно загорелось.

В результате инцидента также пострадал сотрудник аэропорта. Начато расследование, специалистам предстоит выяснить причины катастрофы.

В середине июня военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Как уточнил телеканал KOMO News, пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован.

27 мая учебный самолет Военно-морских сил США разбился на востоке штата Миссисипи. Крушение произошло в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, штат Миссисипи.

Ранее в Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.