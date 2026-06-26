На Украине проходит митинг против мобилизации

Митинг против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и мобилизации проходит в населенном пункте Гуровка под Кривым Рогом на юго-востоке Украины. Об этом заявило украинское издание «Страна».

По его информации, сотрудники ТЦК попытались мобилизовать комбайнеров и трактористов прямо с полей. На фотографии, опубликованной в Telegram-канале издания, видно, как жители в знак протеста решили перекрыть движение транспорта по одной из дорог.

До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) при попытке «бусификации» мужчины схватили его собаку. По информации канала, сотрудники ТЦК попытались задержать мужчину с питомцем, однако он смог убежать. При этом животное военкомы забрали с собой. Позже выяснилось, что собаку нашли со сломанной лапой.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на видео сняли, как российский дрон спас мужчину от «бусификации».